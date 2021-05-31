Red Wings открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды с 19 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Полеты перевозчик начнет выполнять с 19 июня, сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Прямые перелеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды авиакомпания начнет 19 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам - на новейших российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.

Вылет из Екатеринбурга запланирован в 21:30 по местному времени. Вылет обратно - в 23:40. Общее время в полете составит 3 часа 10 минут. При этом улететь из Екатеринбурга в Минеральные Воды также можно будет по вторникам и четвергам с короткой пересадкой в Магнитогорске. Эти рейсы начнутся 8 июня, перелеты со стыковкой займут 4 часа 50 минут.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, на сегодняшний день рейсы в Минеральные Воды выполняет также авиакомпания "Уральские авиалинии".

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот Red Wings включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Кольцово, Баландино, Пулково и Жуковский.