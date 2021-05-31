"Уралтрансмаш" поставит почти 30 узкоколейных трамваев в Евпаторию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. АО "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод", входит в госкорпорацию "Ростех") начало отгрузку первой партии узкоколейных трамваев 71-411 в Евпаторию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в понедельник.

Контракт на поставку 27 узкоколейных трамвайных вагонов моделей 71-411 и 71-411-03 был заключен в конце 2020 года.

"Трамваи отправлены в полной готовности к эксплуатации. После прибытия им предстоит пройти обкатку", - цитирует пресс-служба генерального директора "Уралтрансмаша" Дмитрия Семизорова.

Особенностью скоростного вагона является адаптация для эксплуатации в городах с узкой колеей. Модель 71-411 создана на базе 412-й и предназначена для колеи 1 000 мм. Такая ширина колеи, помимо Евпатории, существует в Пятигорске и Калининграде, а также во многих европейских странах.

Трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных граждан в городских условиях. Также вагон подходит для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками, он оборудован откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери.

Система электрического трамвая курорта Евпатории, расположенного на западе Крымского полуострова, является одной из достопримечательностей города. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием метровой колеи, принятой на тот момент в России. На сегодняшний день трамвайное движение в Крыму сохранилось только в Евпатории и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих.