СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя в мае обслужил рекордное число пассажиров - 560 тыс. человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт Симферополь впервые в современной истории обслужил свыше полумиллиона пассажиров в течение мая. По оперативным предварительным данным, с учетом продаж билетов и количества заявленных авиакомпаниями рейсов в последний день мая, в этом месяце пассажиропоток составит около 560 тыс. человек. В сравнении с маем 2020 года трафик вырос в 15 раз или на 1500%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "суточный пассажиропоток в третьем месяце весны достигал максимума 30 мая, когда аэропорт обслужил 28 888 человек". "В этот же день принято и отправлено 204 регулярных рейса. Трафик свыше 200 рейсов в сутки до этого года фиксировался только в августе", - добавили в пресс-службе.

В аэропорту отмечают, что резкий рост пассажиропотока начал фиксироваться с марта. "В период майских праздников аэропорт обслужил рекордные для этого периода 190 тыс. человек. На фоне кризиса международного авиасообщения и закрытия границ популярных иностранных курортов география полетов, заявленных на лето, выросла до максимального в современной истории 61 направления", - говорится в сообщении.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Он ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.