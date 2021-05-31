{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый рейс запустят в июне из Казани в Минск

Еженедельные перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпании Nordwind Airlines с 4 июня запускает новый еженедельный рейс Казань - Минск. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

"4 июня из международного аэропорта Казань стартует еще одна полетная программа в Минск. Еженедельные рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737", - сообщили в мэрии.

Из Казани самолет будет вылетать по пятницам в 23:35 и прибывать в Минск в 02:05 следующего дня. Вылеты из Минска запланированы по субботам в 03:05, посадка в Казани - в 05:25. Полетная программа запланирована до октября.

Также с 18 июня авиакомпания S7 открывает рейсы из Казани в Кипр. Вылеты из Казани будут осуществляться каждую пятницу в 04:00, с Кипра - по четвергам в 22:30.

Теги
БелоруссияРоссия
Декларации о доходах чиновников
Доходы губернатора Вологодской области в 2020 году снизились почти на 2,3 млн рублей
Олег Кувшинников заработал в прошлом году 8,33 млн рублей
Читать полностью