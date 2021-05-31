Промышленники предупредили о росте оптовых энергоцен в 2021-2022 годах выше инфляции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Темпы роста цен на электроэнергию для оптовых потребителей в 2021-2022 годах могут на 1,63-2,36 процентных пункта (п.п.) превысить прогнозные темпы инфляции. Об этом говорится в письме директора ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входят более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, Василия Киселева на имя вице-премьера Александра Новака (ТАСС ознакомился с копией документа).

"В период 2021-2022 годов темпы роста средней цены в ценовых зонах оптового энергорынка для предприятий и организаций на 1,63-2,36 процентных пункта превысят прогнозные уровни инфляции, составляющие 5,1% и 4,2% соответственно, что приведет к переплате потребителями энергии суммы в размере около 102,9 млрд рублей за два года", - отметил Киселев, ссылаясь на динамику фактических и прогнозных цен на электроэнергию на оптовом рынке, представленную Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Более того, дополнительные платежи крупной промышленности на финансирование расширения Восточного полигона РЖД, строительство энергоблоков Курской АЭС-2 и продление госпрограммы поддержки ВИЭ-генерации приведут к дальнейшему ускорению роста оптовых тарифов в 2026-2030 годах.

В качестве мер для удержания оптовых тарифов на электроэнергию в пределах инфляции Киселев предложил создать механизм мониторинга и контроля за целевым расходованием средств, полученных генерирующими компаниями в результате повышенной индексации цен на конкурентном отборе мощности, а также обязать их направлять от 30% до 35% прибыли на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) в проекты модернизации. Более того, в ассоциации выступили за переход с суточной на почасовую проверку требований о непревышении цены на электроэнергию в ценовой заявке энергокомпании и предложили исключить искусственное сокращение предложения на РСВ.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что согласно прогнозам "Совета рынка" среднегодовой рост цен на оптовом энергорынке в 2020-2025 годах составит 2,8%, то есть не превысит темпы инфляции. В свою очередь в Минэнерго изданию подчеркнули, что использовать приведенные прогнозы роста цен некорректно.