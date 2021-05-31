Минпромторг рассчитывает на утверждение плана по борьбе с контрафактом в ближайшее время

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг внес в правительство план реализации стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции до 2025 года, рассчитывает на его утверждение в ближайшее время. Об этом на "Форуме по борьбе с нелегальной торговлей" в ходе "Недели российского ретейла" сообщила директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

"Ситуация, с которой мы столкнулись в 2020 году, и без того негативно сказалась на развитии легального рынка из-за вынужденных ограничений, создавшегося дефицита товаров в период пандемии. Повысились обороты контрафактной и нелегальной продукции. В первую очередь это востребованные в тот период средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Правительством в феврале была утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промпродукции. Проект плана мы внесли в правительство. Ожидаем его утверждения в ближайшее время", - сказала она.

В стратегии по противодействию незаконному обороту промпродукции до 2025 года, которую в феврале утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, определены приоритетные отрасли для наблюдения. Среди них - пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность. Как отмечали в пресс-службе правительства, мониторингу также подлежат такие отрасли, как электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы. Планируется также усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере.

Стратегия предполагает внедрение электронных сервисов для потребителей, а также сближение национального законодательства в этой области с нормативной базой стран Евразийского экономического союза. Для борьбы с контрафактом будет сделан акцент на развитии системы прослеживаемости товаров, обеспечении профильных органов высококлассными специалистами и необходимыми спецсредствами, сообщали в пресс-службе правительства. В правительстве уверены, что "реализация положений документа поддержит добросовестных предпринимателей, защитит граждан от некачественной продукции и позволит минимизировать влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране".