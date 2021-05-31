"Ъ": "Яндекс.Такси" запустит сервис аренды электросамокатов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" организует летом этого года собственный сервис аренды электросамокатов (кикшеринг), который будет работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке каршеринга.

По данным собеседников издания, "Яндекс" планирует ввести в эксплуатацию в Москве 4-8 тыс. электросамокатов бренда Ninebot, принадлежащего китайской Xiaomi. Арендовать самокаты можно будет с помощью приложений "Яндекс.Драйв" и "Яндекс.Go". Пользователи сервисов "Яндекс" также получат возможность строить в приложениях маршруты, внутри которых им будут доступны бронирование такси, каршеринга и электросамоката, отмечает газета.

В компании сообщили ТАСС, что не комментируют данную информацию.