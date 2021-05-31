Кабмин утвердил дорожную карту развития интеллектуальных энергосистем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство России приняло дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных энергосистем на ближайшие три года. Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.

"Правительство утвердило дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных энергосистем на трехлетний период", - сказал он.

Премьер напомнил, что о необходимости новых подходов в этой сфере говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По словам Мишустина, в российской энергетике "нужны инновационные решения последнего поколения - от повышения надежности сетей до новых композитных материалов для высоковольтных проводов, чтобы обеспечить людям и бизнесу бесперебойное электроснабжение и сократить потери электричества".