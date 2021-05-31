Глава НЛМК назвал "синдромом Госплана" идею Белоусова изъять сверхприбыли у металлургов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент ассоциации "Русская сталь", председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин назвал "синдромом Госплана" идею первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять сверхприбыли у металлургов.
"В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана - болезнь "красных глаз", - отметил Лисин в своем заявлении относительно идеи Белоусова.
Ранее в понедельник первый вице-премьер заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.
Председатель совета директоров НЛМК подчеркнул, чтоэто предложение не учитывает значительный рост инвестиций в металлургии, "двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке", а налоговые поступления от металлургов в федеральный и региональные бюджеты уже превышают величину предлагаемых изъятий.
Лисин также отметил, что "у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица", которые могут не получить рассчитываемые дивиденды в результате изъятия сверхприбылей у компаний. "Не чини то, что работает", - заключил Лисин в своем комментарии.
Ассоциация "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России) сообщала, что налоговые платежи российских металлургов в бюджет РФ могут вырасти почти вдвое в I полугодии по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее, до 200 млрд рублей, а объемы инвестиций в отрасли - максимальные за последние 20 лет.