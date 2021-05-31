Песков считает ПМЭФ форумом для бизнеса, но не может объяснить рост цены за участие в нем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, почему выросла цена за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но считает, что предприниматели должны сами решать, могут ли они позволит себе такие расходы.

"Нет, я, к сожалению, не могу объяснить", - ответил в понедельник представитель Кремля на вопрос журналистов, почему участие в ПМЭФ подорожало. Он посоветовал обратиться за разъяснениями в Фонд Росконгресс, к организаторам форума, добавив, что "они открыты для контактов с представителями СМИ и наверняка могут объяснить составляющие цены".

Комментируя мнения о том, что Петербургский международный экономический форум превратился в мероприятие для чиновников и крупного бизнеса, Песков заметил, что "быть мероприятием для чиновников ПМЭФ абсолютно не должен". "Все-таки это экономический форум, в первую очередь это должно быть мероприятие для бизнеса", - указал представитель Кремля. "Насколько нам известно, бизнес самым активным образом участвует [в этом форуме], а то, что кто-то считает условия для себя неподъемными, кто-то, наоборот, приемлемыми, это уже дело самого бизнеса", - полагает Песков.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня, мероприятие пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.