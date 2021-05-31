Доходы губернатора Брянской области выросли почти на 500 тыс. рублей в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз задекларировал по итогам 2020 года доход в размере 5,4 млн рублей, что на 494 тыс. рублей больше, чем по итогам 2019 года. При этом доходы супруги губернатора, превысившие по итогам 2019 года 1 млрд рублей, сократились почти на 400 тыс., следует из сведений о доходах, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона.

"Богомаз Александр Васильевич, губернатор Брянской области - 5,4 млн рублей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года, его супруга Ольга Богомаз - 978 млн рублей", - следует из документа.

Так, доходы губернатора региона, которые в прошлом году составляли 4,9 млн рублей, увеличились почти на 500 тыс. рублей, доходы его супруги, составившие по итогам 2019 года 1,3 млрд рублей, снизились почти на 400 тыс.

В собственности у Богомаза, как и в прошлом году, находится квартира площадью 113 кв. м, в индивидуальной собственности жилые дома (181,6 кв. м и 79,7 кв. м), два приусадебных земельных участка (2,6 тыс. кв. м и 6,6 тыс. кв. м), участок для сельхозпользования в 90 тыс. кв. м. Его супруга возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, которое специализируется на выращивании и продаже картофеля, зерновых культур. Количество земельных участков в ее собственности снизилось до 137, в то время как в 2019 году их насчитывалось более 150.

Новых транспортных средств у губернатора не появилось, у его жены их количество уменьшилось на шесть и составило 29 единиц, в числе которых грузовые автомобили, тракторы, комбайны и другая сельхозтехника, следует из документа.

9 сентября 2014 года Александр Богомаз был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Он сменил Николая Денина, который в тот же день был отрешен от должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия главы государства. 13 сентября 2015 года Богомаз, выдвинутый от "Единой России", одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 79,96% голосов, 13 сентября 2020 года был переизбран на должность губернатора, набрав 71% голосов.