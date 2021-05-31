АСВ перечислило Банку России 12,7 млрд рублей в счет погашения задолженности по кредиту

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) перечислила в понедельник Банку России 12,7 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, привлеченной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

В счет погашения суммы долга перечислены 10 млрд рублей, в счет погашения процентов - 2,7 млрд рублей.

Всего агентство уже направило на погашение кредита ЦБ 526,5 млрд рублей (513 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 13,5 млрд рублей - в счет погашения процентов). В 2021 году агентство выплатило 62,6 млрд рублей.

Остаток задолженности агентства составляет 329 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию одобренным лимитом 1,03 трлн рублей. В рамках этой линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. В октябре 2020 года Банк России продлил действие кредитного договора на пять лет с увеличением процентной ставки до уровня ключевой ставки Банка России.