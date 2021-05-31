Бюджет Красноярского края за 2020 год исполнили с профицитом в 400 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Бюджет Красноярского края 2020 года исполнен с превышением доходов над расходами на 400 млн рублей. Документ об исполнении бюджета в понедельник отправлен краевым правительством на утверждение в Законодательное собрание региона, говорится в сообщении краевого Минфина.

"Фактическое исполнение бюджета по доходам сложилось в размере 288,7 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году на 3,5 млрд рублей, что связано со значительным выделением средств из федерального бюджета. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году составил 58,9 млрд рублей, в том числе более 16 млрд рублей выделено на мероприятия, связанные с распространением коронавируса. По расходам в 2020 году краевой бюджет исполнен в сумме 288,3 млрд рублей. В течение года обеспечено выполнение всех первоочередных обязательств. Значительно увеличены расходы на развитие здравоохранения, социальную поддержку населения и помощь безработным гражданам", - говорится в сообщении ведомства.

На реализацию нацпроектов в прошлом году было направлено 26 млрд рублей, из них 16,3 млрд рублей средства федерального бюджета, 9,3 млрд рублей - краевого. Госдолг снизился на 4,6 млрд рублей, или более чем на 5%, до 77,4 млрд рублей. По словам вице-премьера краевого правительства - министра финансов края Владимира Бахаря, в 2021 году ситуация с исполнением бюджета прогнозируется как более благоприятная. "Cитуация, связанная с коронавирусом, стабилизировалась, поэтапно отменяются режимы ограничений. Это позволяет надеяться, что рассмотрение и утверждение годового отчета пройдет в установленном порядке, а условия исполнения бюджета текущего года будут более благоприятными", - подчеркнул вице-премьер

Первоначально бюджет 2020 года был принят с доходами в сумме 248,6 млрд рублей, расходы - 254,5 млрд рублей, дефицит - 5,9 млрд рублей. В октябре 2020 года краевой парламент утвердил корректировку бюджета, доходы бюджета выросли до 263 млрд рублей, расходы составили 289,6 млрд рублей, дефицит - 26,6 млрд рублей.