Минпромторг считает "вопросом времени" введение санкций против IT-компаний России

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Введение санкций против крупных российских IT-компаний иностранными государствами является "вопросом времени". Как считает заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, в этой связи отечественным техногигантам следует ориентироваться на российский рынок.

"Наших IT-гигантов за рубежом никто не ждет, и вопрос введения соответствующих ограничений на их деятельность за рубежом это лишь вопрос времени <...> С учетом того, что все знают, что "Сбер" - компания государственная, с контролем правительства РФ, то же ждет "Яндекс" с точки зрения контроля правительства, с точки зрения деофшоризации и всего остального, поэтому тут ничего личного, где родился, там и пригодился", - сказал он в понедельник в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов", проходящего в Севастополе.

Шпак отметил, что российские IT-компании должны активно сотрудничать с государством, чтобы оставаться конкурентоспособными. В частности, он отметил важность взаимодействия с российской промышленностью. "Гиперконкуренция российских компаний возможна только при соблюдении и полной синергии с российским государством и российским народом. Соответственно, с российской промышленностью, электронной и микроэлектронной", - резюмировал Шпак.