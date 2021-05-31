ЦБ в 2021 году проведет надзорное стресс-тестирование 30 банков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банк России в 2021 году проведет надзорное стресс-тестирование по 30 кредитным организациям, отчет об итогах стресс-тестирования планируется опубликовать в четвертом квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России в 2021 году проводит надзорное стресс-тестирование по 30 банкам. Кредитные организации представляют результаты своих расчетов стресс-теста на основе единого сценария и с учетом методологических рекомендаций регулятора. <…> Банк России проанализирует расчеты банков и проведет с ними консультации для согласования результатов НСТ (надзорного стресс-тестирования - прим. ТАСС) В четвертом квартале 2021 года регулятор планирует опубликовать отчет об итогах стресс-тестирования", - отмечается в сообщении.

В ЦБ уточнили, что сейчас результаты надзорного стресс-тестирования не оказывают непосредственного влияния на требования к капиталу отдельных банков, но в дальнейшем, по мере развития практики, Банк России будет рассматривать целесообразность учета результатов надзорного стресс-тестирования при определении уровня надбавки за системную значимость. "[Это] позволит повысить финансовую устойчивость банков, в том числе путем формирования ими дополнительного запаса капитала на случай реализации стрессовых событий", - считают в ЦБ.