Большая часть автомобилей Aurus пойдет на экспорт

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 31 мая. /ТАСС/. Большая часть российских люксовых автомобилей Aurus Senat пойдет на экспорт, в приоритете страны Ближнего Востока, затем Китай и Западная Европа, говорится в материалах пресс-службы Кремля к началу серийного выпуска авто в Татарстане.

"Существенную часть произведенных автомобилей Aurus планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока. В более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и Западной Европы", - говорится в материалах.