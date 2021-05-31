{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большая часть автомобилей Aurus пойдет на экспорт

В приоритете страны Ближнего Востока, затем Китай и Западная Европа, говорится в материалах пресс-службы Кремля

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 31 мая. /ТАСС/. Большая часть российских люксовых автомобилей Aurus Senat пойдет на экспорт, в приоритете страны Ближнего Востока, затем Китай и Западная Европа, говорится в материалах пресс-службы Кремля к началу серийного выпуска авто в Татарстане.

"Существенную часть произведенных автомобилей Aurus планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока. В более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и Западной Европы", - говорится в материалах.

Теги
Россия
В России разработали Aurus на водороде
Машина была представлена в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus
Читать полностью