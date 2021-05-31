Эксперты ЮНЕСКО на IT-форуме в Югре обсудят развитие искусственного интеллекта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая, /ТАСС/. Роль информационных технологий и коммуникаций, в частности, развитие искусственного интеллекта и виртуальной реальности, обсудят эксперты ЮНЕСКО на XII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры.

"Развитие искусственного интеллекта и облачных вычислений, аналитики больших данных и виртуальной реальности, встроенных систем и интернета вещей способствуют переходу к новым технологическим и социальным стандартам. <...> Скорость изменений настолько высока, что общество зачастую не успевает своевременно их изучить и адекватно отреагировать. Конференция под эгидой ЮНЕСКО будет способствовать поиску баланса между темпами развития информационно-коммуникационных технологий и способностью общества реагировать на меняющуюся реальность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках форума и межправительственной программы ЮНЕСКО "Информация для всех" 17-18 июня пройдет третья международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия". В ней примут участие около 150 экспертов из 58 стран.

По его словам, особое внимание будет уделяться революции ценностей: новому прочтению прав и свобод, цифра и общество, возникающая модель "капитализма слежки". Также в рамках конференции состоится Цифровой форум "Россия - Китай", который проводится совместно с Альянсом облачной безопасности и Ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями Китая.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Роснефть", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.