Гендиректор Aurus: проект автомобилей должен выйти на окупаемость через шесть лет

"Проект однозначно будет окупаемым. У него есть срок окупаемости не более семи лет, но мы сегодня видим, что у нас есть возможности, работая дальше над себестоимостью и издержками и, самое главное, увеличивая количество заказов, срок окупаемости уменьшить. Я думаю, шесть лет - это вполне реалистичный срок", - сказал он, назвав это хорошим сроком для автоиндустрии.

По словам Ширинова, инвестиции в производственную часть проекта составили до 2 млрд рублей, речь идет о вложениях в организацию сварки, покраски, сборки и модернизацию.

Начало продаж

Первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят на продажу в автосалоны на следующей неделе. "Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию - это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу", - сказал он.

Ширинов отказался сообщить число заказов на Aurus, серийный выпуск которого начался в понедельник в Елабуге, сославшись на коммерческую тайну.

В понедельник начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Как сообщалось, автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения, цена на них достигнет 22 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 000 автомобилей в год.

Aurus будет выпускаться в шести цветах, в дальнейшем возможно расширение палитры.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Экспорт автомобилей

От 70% до 80% автомобилей премиум-класса Aurus планируется поставлять на экспорт, в приоритете страны Ближнего Востока и Северной Африки, затем Китай и Западная Европа, заявил Ширинов. Как говорится в материалах компании, речь идет об экспортных планах на 2021-2030 годы.

"Мы однозначно ориентируемся больше на экспорт. Мы прогнозируем 70% всех продаж - это будет экспорт. Я думаю, что со временем это будет 80%, а 30-20% - это внутренний рынок ", - сказал он.

По словам Ширинова, приоритетным рынком для экспорта пока является Ближний Восток и Северная Африка, затем китайский рынок и потом европейский. "Дальше освоение должно будет идти по Азии, я имею в виду в основном китайский рынок, и только после этого освоения, потому что там основные лакомые куски, [будем] смотреть на европейский рынок, и Южной Америки, и так далее",- сказал он.

Поставки на Ближний Восток

Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun - акционер Aurus - начнет поставки автомобиля премиум-класса Aurus Senat на Ближний Восток в 2022 году, заявил Ширинов.

"Регион Ближнего Востока и Северной Африки - это то, на чем наши основные усилия сосредоточены, потому что это включает в себя практически два десятка государств, а регион достаточно большой и, самое главное, емкий с точки зрения люксовых брендов. Поэтому основная направленность и вопросы сертификации, омологации как раз ведутся в этом направлении. Наша задача - к концу этого года решить эти вопросы и в 2022 году уже выходить на этот рынок", - сказал он.

Об Aurus Senat

Полноприводный Aurus Senat - один из самых больших седанов класса люкс, объем разработанного НАМИ гибридного двигателя - 4,4 л. Длина машины - 5,6 м, вес - 3,2 т. Максимальная заявленная производителем скорость - 250 км/ч, до 100 км/ч седан разгоняется за 6 секунд.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).