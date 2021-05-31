Завод по производству картофеля фри построят под Тулой

ТАСС, 31 мая. Строительство завода компании "МакКейн" по переработке картофеля в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Узловая" начинается в Тульской области. Инвестиции в предприятие составят более 12 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В ОЭЗ "Узловая" состоялась символическая закладка камня в честь начала строительства завода по переработке картофеля компании "МакКейн". В церемонии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, посол Канады в России Элисон Лекле и президент компании "МакКейн" по Европе, Средней Азии и Африке Эрвин Пардон", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, инвестиции в завод канадской компании "Маккейн Фудс Рус" превысят 12 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест, к сотрудничеству привлекут тульских фермеров. "МакКейн" - крупнейший в мире производитель замороженного картофеля фри и картофельных изделий. Реализация этого масштабного проекта в нашем регионе - большая честь для нас и важный этап развития долгосрочного сотрудничества. Правительство Тульской области гарантирует компании всестороннюю поддержку для динамичного развития предприятия", - цитирует пресс-служба главу региона Алексея Дюмина.

По ее данным, в Тульской области работают крупные иностранные компании, в том числе "Проктер энд Гэмбл", "Кнауф", "ЭсСиЭй", "Юнилевер", "Хавейл" и другие. "Это значит, что в нашем регионе благоприятный инвестиционный климат, мы поддерживаем инвесторов, а бизнес доверяет региональной власти. Для нас все инвесторы, которые приходят в регион, становятся частью нашей большой региональной семьи", - цитирует пресс-служба Дюмина.

Компания "МакКейн" (McCain Foods) занимается производством замороженных продуктов, основана в 1957 году в Канаде семьей Маккейн, ей принадлежат более 50 завод в Канаде, США, Австралии, ЕС и других странах.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создана в 2016 году в Узловском районе Тульской области на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автодороги Р-140. В ней зарегистрированы 20 резидентов, заявивших около 8 млрд рублей инвестиций, создано порядка 1,1 тыс. рабочих мест. К 2026 году в ОЭЗ планируется привлечь более 30 резидентов, создать около 5 тыс. рабочих мест. Также в ОЭЗ запланировано открытие инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" на площади около 29 га.