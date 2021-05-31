Кирпичный завод в Чувашии перейдет на круглогодичное производство благодаря модернизации

ТАСС, 31 мая. Новая производственная линия позволит кирпичному заводу в Канаше (Чувашия) перейти на круглогодичное производство. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Предприятие с 60-летней историей готовится к техническому перевооружению, которое позволит перейти на круглогодичный режим работы. Нынешняя технология требует стабильных плюсовых среднесуточных температур, которые в нашей полосе держатся только 7-8 месяцев в году. Из-за этого объем производства держится на уровне - 3-4 млн кирпичей за сезон", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на предприятии будет внедрена новая линия формовки и принудительной сушки. Это позволит существенно ускорить технологическую цепочку и в разы увеличит производительность предприятия. "Благодаря собственному карьеру с многолетним запасом глины к такому увеличению объемов выпуска продукции завод готов", - уточнили в пресс-службе.

Проект модернизации обойдется ООО "Завод строительных материалов" в 60 млн рублей. По предварительной оценке проекта экспертами регионального Фонда развития промышленности, на его реализацию предприятие может получить займ от фонда. "При условии наличия банковской гарантии и поручительства Гарантийного фонда Чувашской Республики процентная ставка по программе "Промышленность" составит 1% годовых. Максимальная ставка по данной программе - 3% годовых", - отмечается в сообщении.