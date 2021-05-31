Свыше 200 млн рублей инвестиций вложат в экономику Липецкой области три новых предприятия

ЛИПЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 200 млн рублей инвестиций вложат в организацию производства на территории Липецкой области три новых предприятия - резидента местного "Технопарка-Липецк". Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов на встрече с руководством компаний.

Он напомнил, что свои производства запустят три компании - ООО "Астекс Индастри", "Летс Трейд" и ООО НТЦ "Быстрая керамика". "Таким образом, общее число резидентов площадки возрастет до 30. Компании разные, проекты интересные, их отличительная черта - экологичность производства и высокая социальная ответственность", - сказал Артамонов. Он отметил, что именно такой бизнес областные власти ждут в регионе.

В частности, как пояснили в пресс-службе областной администрации, компания "Астекс Индастри" организует в технопарке производство комплектующих для светопрозрачных конструкций. "В течение пяти лет планируют создать сначала сборочное производство комплектующих, а затем заместить часть импортных материалов на детали собственного производства", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что общая стоимость реализации проекта составит 89 млн рублей, также в регионе будет создано 100 рабочих мест.

Еще один инвестор - "Летс Трейд" - вложит 124 млн рублей в производство пищевых трубочек из бумажного сырья. "Компания разработала собственную технологию, позволяющую выпускать трубочки из бумаги со сгибом, которые используют производители соков и напитков", - продолжили в пресс-службе. Стоимость реализации этого проекта составляет 124 млн рублей, он позволит создать 99 новых рабочих мест.

Компания "Быстрая керамика" планирует запустить в липецком технопарке эталонный минизавод по выпуску керамических изделий различного назначения на основе диопсидовой керамики. "Компания планирует технологическую перезагрузку отрасли производства массовой керамики в России и создание возможностей для экспорта", - заметили в пресс-службе. Как ожидается, стоимость реализации проекта составит 20 млн рублей, он также позволит создать 12 новых рабочих мест.