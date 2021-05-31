Госдума 1 июня рассмотрит законопроект об IT-гигантах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит в первом чтении законопроекты об обязанности крупных IT-компаний открывать в России представительства и о едином измерителе аудитории в интернете. Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 0,5 млн российских пользователей будут обязаны создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями", - проинформировал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

По его словам, парламентарии также рассмотрят инициативу депутата Антона Горелкина об исследовании объема интернет-аудитории. "Речь идет об измерении аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов", - уточнил он.

Первый законопроект предусматривает, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в РФ должны создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний".

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.

Документом также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них - информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Единый измеритель

Вторая инициатива предусматривает унификацию измерения интернет-аудитории - для этого Роскомнадзор до 1 августа должен будет выбрать уполномоченную организацию. Предполагается, что ей станет компания Mediascope, которая уже отвечает за исследование аудитории телеканалов.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются "систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований". Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ.

Как следует из текста документа, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.