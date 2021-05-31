ФАС подпишет на ПМЭФ с операторами связи меморандум по противодействию спам-звонкам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с крупнейшими операторами связи меморандум по противодействию спам-звонкам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рамках Петербургского международного экономического форума <…> ФАС России и операторы связи подпишут меморандум по противодействию голосовым вызовам абонентам, совершенных с нарушением требований законодательства. В мероприятии примут участие руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители крупнейших операторов связи в России: МТС, "Tele2", "Мегафон", "Вымпелком", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, целью взаимодействия сторон является защита пользователей услугами телефонной связи от нежелательных вызовов, совершенных с нарушением требований законодательства.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров уточнил, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали бесплатные антиспам-сервисы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

Присоединиться к меморандуму могут и другие операторы связи, добавили в ФАС.