ФАС продолжает расследование на рынке металлопроката

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование на рынке металлопроката и поручила четырем территориальным управлениям провести дополнительные проверки, в результате которых могут быть возбуждены новые дела, сообщили журналистам в ФАС.

"Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела", - отметили в ФАС.

ФАС уже проверила ряд организаций и в апреле текущего года возбудила дело в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения" и ООО "Металлоторговая компания "Красо" по признакам заключения антиконкуретного соглашения. "В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы", - добавили в ФАС.\

Кроме того, в апреле 2021 года антимонопольная служба возбудила три дела в отношении ПАО "Северсталь" и ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения организациям также могут быть назначены оборотные штрафы, подчеркивают в ведомстве.

"26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. Компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня", - отмечают в службе.

История вопроса

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

26 мая правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до €70 за тонну, сообщил Минпромторг. Ранее министерство предлагало повысить ее вдвое, до €90.