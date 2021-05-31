РСПП: расчет ущерба для экономики в 100 млрд рублей от металлургов вызывает вопросы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Расчет ущерба для российской экономики в 100 млрд рублей от металлургов вызывает вопросы, так как налоговые перечисления компаний в этом году существенно выросли, сообщил ТАСС официальный представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Расчет ущерба для экономики в 100 млрд рублей вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен. В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд рублей налоговых перечислений", - сказал представитель РСПП.

Он добавил, что металлурги выступают против любых рыночных искажений и ограничено используют госфинансирование, субсидирование и другие виды поддержки, наращивая инвестиции. "При этом металлургические компании последовательно выступают против любых рыночных искажений, очень ограничено используют государственное финансирование, субсидирование, другие виды финансовой поддержки. Даже во время самых экономически тяжелых периодов пандемии металлурги почти не обращались за поддержкой. Компании, напротив, поддержали регионы и города присутствия, оказывая максимальную поддержку системе здравоохранения, малообеспеченным жителям, многодетным родителям, врачам", - добавил собеседник агентства.

Представитель РСПП обратил внимание на то, что восстановление рынка металлов позволило металлургам нарастить вложения. "Объемы инвестиций - максимальные за последние 20 лет. В 2021 году отрасль увеличивает инвестиции по сравнению с 2020 годом до 300 млрд рублей с приоритетом на экологические проекты", - сказал он.

Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.