Инновационная разработка инвестпроекта группы "Роснано" вошла в портфель концерна Bayer

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "НоваМедика" (входит в портфель "Роснано") и международный концерн Bayer договорились о передаче лицензии на производство и продвижение инновационного лекарства, разработанного в России. Об этом сообщает пресс-служба "Роснано" в понедельник.

"Речь идет о препарате для лечения проктологических заболеваний, разработанном в "НоваМедике". Концерн Bayer намерен коммерциализировать данный препарат под торговым наименованием "Релифипин". Разработка защищена патентом. На полках российских аптек "Релифипин" появится уже в июне. Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают", - говорится в сообщении.

Препарат представляет собой комбинацию двух активных ингредиентов с лечебным и обезболивающим действиями и будет выпускаться в форме геля на водной основе для наружного применения. При разработке препарата были использованы технологии, позволяющие объединить в одной форме ранее несовместимые действующие вещества, многократно улучшив их физико-химические характеристики, уточнили в пресс-службе.

"Изначально выбранная "НоваМедикой" стратегия создания собственного сильного R&D-центра в полной мере оправдывает себя. Компания способна производить уникальную продукцию, которая интересна для крупнейших иностранных игроков. Сегодня группа "Роснано" фокусирует усилия именно на таких проектах, ориентированных на создание продуктов и технологий с экспортным потенциалом", - заявила управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Ольга Шпичко.

"Релифипин" успешно прошел открытое клиническое исследование, в ходе которого подтвердил данные о высоком уровне эффективности и безопасности, полученные на ранних этапах изучения препарата, а также доказал свое превосходство над препаратом сравнения, являющимся одним из лидеров рынка в данной терапевтической области. Также успешно пройдена фармацевтическая экспертиза качества препарата в Научном центре экспертизы средств медицинского применения.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и центров исследования и разработки в 37 регионах России.