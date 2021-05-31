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В Северной Осетии будут пересматривать проект строительства дороги в объезд Владикавказа

Проект строительства участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в обход города Владикавказ планируется реализовать до 2024 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 мая. /ТАСС/. В проект строительства дороги в объезд Владикавказа планируется вносить изменения, сообщил на пресс-конференции сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

"Объезд Владикавказа, проект надо пересматривать", - сказал он.

По его словам, также по другим проектам нет схем территориального планирования. Их также будут дорабатывать.

Проект строительства участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в обход города Владикавказ планируется реализовать до 2024 года. Протяженность объездной дороги по проекту составит около 15 км, а ориентировочная стоимость объекта 6 млрд рублей. Данный проект реализуется за счет федерального бюджета, в настоящее время ведутся проектные работы.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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