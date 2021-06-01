Госдума рассмотрит законопроекты об IT-гигантах и едином измерителе интернет-аудитории

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты об обязанности крупных IT-компаний открывать в России представительства и о едином измерителе аудитории в интернете.

Первый проект закона предусматривает, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний".

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.

Документом также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них - информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Инициатива была разработана во исполнение поручения президента РФ. Как ранее отмечал один из авторов проекта закона, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, документ планируется принять во всех трех чтениях до конца весенней сессии нижней палаты.

Единый измеритель в интернете

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект об унификации измерения интернет-аудитории - для этого Роскомнадзор до 1 августа должен будет выбрать уполномоченную организацию. Предполагается, что ей станет компания Mediascope, которая уже отвечает за исследование аудитории телеканалов.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются "систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований". Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ.

Измерение аудитории должно будет проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, только в целях проведения исследований, и не может распространять рекламу.

Упоминание террористов в СМИ

Депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

По закону "О СМИ" сейчас такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях. Документом, предлагается запретить СМИ распространять информацию о террористических организациях, включая иностранные и международные, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена.

Ранее в Госдуму были внесены корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций граждан предлагается штрафовать в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.