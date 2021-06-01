Соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар заканчивают действие 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар в России заканчивают действие 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление было подписано правительством России 30 марта 2021 года.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. 31 мая вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о том, что соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сработали, компании планируют удерживать цены в ближайшем будущем.

Однако, по данным Минсельхоза, соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать. В то же время реализация мер поддержки производителей будет продолжена.