Россельхознадзор с 1 июня вводит запрет на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 июня вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы. Такое решение было принято ведомством 25 мая 2021 года.

Как пояснили в Россельхознадзоре, такое решение принято из-за неудовлетворительных результатов оценки в онлайн-формате литовских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию. По результатам проверки, которая проводилась в период с 7 по 20 мая 2021 года, российское ведомство выявило, что компетентный орган Литвы не проводит систематические проверки предприятий, экспортирующих корма и кормовые добавки в Россию, не осуществляет полноценные расследования по фактам выявленных несоответствий, не выполняет план государственного лабораторного мониторинга в полном объеме. Кроме того установлено, что с 2019 года продукция литовских предприятий не подвергалась лабораторному контролю на наличие ГМО.

Ранее Россельхознадзор вводил ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из таких стран, как США, Нидерланды, Испании и Германии из-за экспорта в РФ продукции с незарегистрированными ГМ-компонентами. При этом Россельхознадзор не ожидает дефицита кормов из-за запрета на ввоз продукции из ряда стран. По данным ведомства, основными поставщиками кормов для кошек и собак в РФ являются Франция, Грузия, Италия, Великобритания, Венгрия, Азербайджан. В 2021 году Франция отправила в Россию 4 тыс. 740 т, Грузия - 1 тыс. 919 т, Италия - 1 тыс. 870 т, Великобритания - 1 тыс. 585 т, Венгрия - 1 тыс. 569 т, Азербайджан - 1 тыс. 392 т.

Введение запрета не поддерживают представители Союза предприятий зообизнеса, которые обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о частичном снятии этого запрета. По данным союза, отсутствие на российском рынке популярных кормов негативно отразилось как на поставщиках этой продукции, так и на работе оптовых компаний, зоомагазинов, в ассортименте которых корма и кормовые добавки составляют 89% всего российского рынка товаров для домашних животных.