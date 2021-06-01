Служба финомбудсмена в 2020 году удовлетворила требования граждан на 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Размер удовлетворенных требований потребителей финансовых услуг по решениям финансовых уполномоченных в 2020 году составил более 4,203 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам главный финомбудсмен Юрий Воронин.

Большая часть суммы по обращениям пришлась в отношении страховых компаний - около 4,203 млрд рублей, из них на ОСАГО - 4,009 млрд рублей. Сумма удовлетворенных требований в отношении микрофинансовых организаций составила примерно 251,4 тысячи рублей. "До сих пор мы указывали только средний размер требований, теперь же решили перейти к раскрытию сумм, которые финансовые уполномоченные взыскивают с финансовых организаций при удовлетворении требований потребителя", - пояснил Воронин.

Он добавил, что решения об удовлетворении требований потребителей было вынесено в 37,2% случаев обращений, 48,8% - об отказе. Итого в 2020 году в Службу финансового уполномоченного от потребителей финансовых услуг поступило около 187,4 тыс. обращений, в том числе по страхованию - 186,1 тыс., по микрофинансированию - 832. Согласно данным Банка России, в 2020 году было заявлено более 5,8 млн страховых случаев по договорам страхования с физическими лицами. На топ-10 страховых компаний по количеству обращений пришлось 74,2% от общего числа заявлений от потребителей в службу, на топ-10 страховщиков по количеству обращений по ОСАГО - 62%, на топ-10 МФО - 47,4%.

При этом, от финансовых организаций в службу финомбудсмена поступила информация об исполнении 30,181 тыс. решений, что составляет 70,6% от всех решений финансового уполномоченного о полном или частичном удовлетворении требований, принятых в 2020 году. В 2019 году этот показатель был на уровне 65%. Также на начало апреля 2021 года из 42,7 решений о полном или частичном удовлетворении требований потребителя, принятых финансовым уполномоченным в 2020 году, финансовыми организациями было обжаловано в суде около 16,3 тыс. (38,1%) решений: страховыми организациями - 16,2 тыс., МФО - 54 решения, добавила руководитель АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова.

Наибольшее число обращений поступило из Краснодарского края, на втором и третьем месте - Республика Башкортостан и Москва. Итого за 2020 год в АНО "СОДФУ" поступили обращения в отношении 137 страховых организаций, 102 микрофинансовых организаций, 24 кредитных организаций, четыре кредитных потребительских кооперативов, а также 27 организаций, осуществляющих иные виды деятельности.