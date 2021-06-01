Экс-глава Volkswagen выплатит около €10 млн компенсации из-за "дизельного скандала"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Экс-глава германского автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн намерен выплатить порядка €10 млн в качестве компенсации за ущерб, причиненный компании в связи с "дизельным скандалом". Об этом в понедельник сообщило интернет-издание Business Insider.

По его информации, ранее Volkswagen предъявил иски о возмещении ущерба бывшим членам совета директоров из-за "дизельного скандала". Среди них экс-глава компании Мартин Винтеркорн и бывший топ-менеджер Audi Руперт Штадлер. Подобное решение было принято на основании данных финансовой проверки деятельности вышеупомянутых лиц. Иски о возмещении ущерба были предъявлены Винтеркорну и Штадлеру в связи с нарушением выполнения обязанностей по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.

Вместе с тем, как указывает Business Insider, фактические выплаты, о которых большинство менеджеров договорилось с компанией, имеют лишь символическое значение ввиду серьезных последствий "дизельного скандала". Согласно проектам документов, каждый из бывших членов совета директоров должен перечислить Volkswagen не менее €1 млн. В свою очередь Винтеркорн выплатит около €10 млн в качестве компенсации за ущерб, отмечает издание.

Ожидается, что соглашение о возмещении ущерба будет подписано на этой неделе. При этом уточняется, что оно является частью более крупной сделки со швейцарской страховой компанией Zurich.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего менеджера и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха. Следователи исходят из того, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.