Каждый четвертый сотрудник компаний РФ не понимает, как происходит премирование

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Каждый четвертый сотрудник российских компаний не понимает, как происходит премирование на работе. К такому выводу пришли аналитики проекта "HR Lab. - Лаборатория HR-инноваций" и платформы "Академия здоровья" по результатам онлайн-опроса 1,2 тыс. сотрудников российских компаний (есть в распоряжении ТАСС).

Так, 33% респондентов рассказали, что в компаниях, где они работают, существует прозрачная и понятная им система бонусов, а 28% вспомнили о том, что сотрудники могут повлиять на выплату бонусов коллегам благодаря системе выбора лучшего сотрудника. При этом 39% рассказали, что абсолютно не понимают, как происходит премирование, и считают необходимым просить у начальства отметить их заслуги.

Тем не менее большинство участников опроса (56%) отметили, что выплаты бонусов в их компании напрямую связаны с результатами их работы и происходят регулярно - один-два раза в год. 37% получают 13-ю зарплату независимо от результатов (или не будучи в курсе их). 7% опрошенных "договариваются" с руководством о выплате премий.

Опрос показал, что большинство работодателей так или иначе воплощают на своих предприятиях концепции комфортного пребывания: 26% работников назвали программы обеспечения комфорта в офисе "всеобъемлющими", 29% рассказали о наличии совместного отдыха, тимбилдингов и корпоративных программ для сотрудников, а 45% отметили, что в их социальный пакет включены программы добровольного медицинского страхования.

На вопрос об удовлетворенности своей работой в целом подавляющее большинство ответили положительно, лишь каждый четвертый заметил, что иногда ему не хватает мотивации. Сменить работу хотели бы 15% опрошенных, а еще 19% рассчитывают договориться о более комфортных для себя условиях на текущем месте.