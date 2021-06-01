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На Камчатке стартовала лососевая путина

Согласно прогнозам ученых, в регионе планируют выловить около 350 тыс. тонн рыбы в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Лососевая путина стартовала во вторник в трех муниципальных районах Камчатки - в Усть-Камчатском, Тигильском и Алеутском, сообщил ТАСС министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

"В этом году, по прогнозам, которые мы получили от ученых, нас ожидает хорошая рыбалка как на восточном, так и на западном побережьях - порядка 350 тыс. тонн к вылову. Это очень хороший показатель - третий по объему прогнозов за всю историю наблюдений. Надеемся, что в этом году прогноз оправдается, и мы не увидим разночтений фактических подходов и прогнозных значений от науки", - рассказал Здетоветский.

Он добавил, что 1 июня стартует рыбалка в Усть-Камчатском, Алеутском и Тигильском районах полуострова. Также с 1 июня разрешен любительский лов лососей в реках и озерах, за исключением рек Паратунка и Авача. В этих двух реках любительский лов будет разрешен с 5 июля, но и тогда здесь запрещено ловить чавычу и нерку. В остальных районах края промысел поэтапно будет начинаться до 24 июля. Уточняется также, что вахтовикам, прибывающим работать на путину, необходимо будет иметь справку о вакцинации от коронавируса или пройти тестирование на наличие инфекции.

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РоссияКамчатский край
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