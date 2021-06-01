В Анадырском районе Чукотки началась лососевая путина

ТАСС, 1 июня. Лососевая путина стартовала в Анадырском районе Чукотки. Всего в 2021 году рыболовные предприятия округа могут выловить 8,5 тыс. тонн лососевых, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Первыми промысел на речных и озерных водоемах открывают Анадырский район на реке Хатырка - 1 июня. В Мейныпильгынской озерно-речной системе и на озере Кайпыльгин путина начнется с 10 июня, от лагуны Ореадны до лагуны Тымна - с 15 июня. На Анадырском лимане путина откроется с 20 июня. На морской акватории Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей - 1 июля", - уточнили в правительстве ЧАО.

Рыболовные предприятия Чукотки могут выловить 8,5 тыс. тонн лососевых за время путины 2021 года. Объемы вылова общинами коренных малочисленных народов в этом году составят около 990 тонн тихоокеанских лососей, для любительского рыболовства отведено 31,8 тонны лососевых.

Прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными и будут регулироваться в ходе промысла региональными комиссиями по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой науки.