{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Анадырском районе Чукотки началась лососевая путина

По прогнозам, предприятия округа могут поймать 8,5 тыс. тонн рыбы в этом году

ТАСС, 1 июня. Лососевая путина стартовала в Анадырском районе Чукотки. Всего в 2021 году рыболовные предприятия округа могут выловить 8,5 тыс. тонн лососевых, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Первыми промысел на речных и озерных водоемах открывают Анадырский район на реке Хатырка - 1 июня. В Мейныпильгынской озерно-речной системе и на озере Кайпыльгин путина начнется с 10 июня, от лагуны Ореадны до лагуны Тымна - с 15 июня. На Анадырском лимане путина откроется с 20 июня. На морской акватории Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей - 1 июля", - уточнили в правительстве ЧАО.

Рыболовные предприятия Чукотки могут выловить 8,5 тыс. тонн лососевых за время путины 2021 года. Объемы вылова общинами коренных малочисленных народов в этом году составят около 990 тонн тихоокеанских лососей, для любительского рыболовства отведено 31,8 тонны лососевых.

Прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными и будут регулироваться в ходе промысла региональными комиссиями по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой науки.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Опрос: большинство россиян тратят на допзанятия детей до 5 тыс. рублей в месяц
Согласно опросу банка "Открытие", чаще всего родители оплачивают спортивные секции
Читать полностью