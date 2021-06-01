"Ъ": приостановка сборки некоторых моделей "Автоваза" вызвана дефицитом деталей Bosch

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Нехватка комплектующих, послужившая причиной двухдневной приостановки производства ряда моделей "Автоваза", связана с проблемами поставщика электроники и рулевых систем Bosch. Об этом во вторник со ссылкой на источники на авторынке пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

Проблемы компании, отмечает издание, вызваны жесткими коронавирусными ограничениями в Малайзии, где у Bosch есть предприятия, производящие мультимедийные системы для автомобилей, электроинструменты и автомобильное рулевое управление. С 1 июня на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом в стране вступили в силу самые жесткие за последний год ограничения: власти разрешают сохранить деятельность 17 основным секторам экономики, большинство субъектов экономической деятельности будут функционировать с 08:00 до 20:00.

В "Роберт Бош" газете ситуацию не прокомментировали.

Bosch - поставщик электроники для "Автоваза" и членов альянса Renault-Nissan. В других компаниях альянса пока не видят рисков приостановки. По данным "Автостата", основная номенклатура Bosch, поставляемая "Автовазу",- гидроагрегаты АБС, датчики скорости, генераторы, стартеры, датчики кислорода.

"Автоваз" накануне сообщил о вынужденной приостановке 2 и 3 июня производства автомобилей, в том числе популярной Granta, на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих. На линии конвейера B0 "Автоваз" выпускает автомобили Lada Xray и Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan. В компании заверили, что ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах.