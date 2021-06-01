Эксперт: льготный экспортный тариф может поддержать российские "зеленые" проекты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Льготный экспортный тариф при соблюдении минимально допустимых ставок и более длинный срок страхования могли бы стать дополнительными инструментами поддержки "зеленых" проектов со стороны экспортных агентств. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков.

"Пока, надо сказать, отсутствует дополнительный инструментарий господдержки в этой части (в части "зеленого" финансирования - прим. ТАСС). Сейчас обсуждается льготное налогообложение для "зеленых" облигаций. В случае экспортных агентств это может быть более длинный срок страхования или льготный тариф при условии, что мы соблюдаем уровень минимально допустимых ставок", - сказал Гусаков.

По его словам, без мер дополнительного государственного стимулирования "зеленая" повестка не получит должного развития.

"Мировой опыт говорит о том, что "зеленая" повестка не развивается без государственного стимулирования. Льготы могут быть в разной форме - в налоговой, тарифной, в форме дополнительных преференций. В любом случае в какой-то части "банкет" должен быть за счет государства", - полагает собеседник агентства.

При этом он добавил, что ЭКСАР активно ведет дискуссию о возможных мерах поддержки, в том числе с министерством финансов России.

"Зеленое" финансирование

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

О компании

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в конце 2011 года. Компания занимается страховой поддержкой экспорта товаров и услуг российского производства, содействием выходу на новые рынки, развитием современной системы финансирования экспорта, а также страховой поддержкой российских инвестиций за рубежом и экспортно-ориентированных субъектов МСП.