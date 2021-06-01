Санкт-Петербургская биржа допустит к торгам акции Prothena, Skillz и Vimeo

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа начнет 1 июня в 16:30 мск торги акциями 43 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией $146,55 млрд, говорится в сообщении торговой площадки. Среди них Prothena - компания, которая занимается исследованием и внедрением новых методов лечения неврологических заболеваний, Skillz - онлайн-платформа для соревнований по видеоиграм, а также Vimeo - один из крупнейших видеохостингов.

Таким образом, общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах достигнет 1 601.

Новые компании представляют восемь секторов экономики, в которые входят 46 отраслей. Так, 12 компаний работают в отрасли биотехнологий, три занимаются производством медицинского оборудования, три производят автомобили, две производят комплектующие и оборудование для автомобилей, две разрабатывают прикладное программное обеспечение, две производят электронное оборудование и приборы.

Также в число новых компаний входят производители фармацевтической продукции, сельскохозяйственной продукции, производители полупроводников и оборудования для связи, компании работающие в нефтегазовой отрасли, финансовые компании и другие. Рыночная капитализация добавляемых компаний находится в диапазоне от $424,64 млн до $19,57 млрд.

Ценные бумаги добавлены Санкт-Петербургской биржей по запросам участников торгов и частных инвесторов.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находятся 1 558 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в апреле 2021 года составил достиг $27,67 млрд. Количество активных счетов клиентов составляет 756,96 тыс.