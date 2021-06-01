ТАСС стал официальным фотохост-агентством ПМЭФ-2021

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Участники форума и представители СМИ получат доступ к фоторепортажам агентства со всех официальных мероприятий форума, сообщили во вторник в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Репортажи фотожурналистов ТАСС со всех официальных мероприятий форума доступны к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении для всех участников ПМЭФ и представителей СМИ. Мультимедийный сервис адаптирован к просмотру с мобильных устройств. Обязательное условие использования изображений в профессиональной деятельности - ссылка на ПМЭФ-2021", - отметили в департаменте.

Фотобанк ПМЭФ-2021 открыт по адресу forumspb.tassphoto.com. В шести основных разделах фотобанка - "В преддверии форума", "Главные новости", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия" и "Из жизни форума" - в режиме реального времени будут аккумулироваться репортажи со всех ключевых мероприятий. Также в фотобанке содержатся архивные кадры с форумов предыдущих лет и виды Санкт-Петербурга.

ТАСС также выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более 100 дискуссий.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры. Был учрежден в 2007 году в соответствии с решением президента Российской Федерации. Мероприятия Фонда собирают участников из более чем 200 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тыс. экспертов в России и за рубежом.