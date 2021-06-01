Приморские IT-компании смогут получить до 2 млн рублей за свои разработки

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Приморские IT-компании смогут принять участие в конкурсе по поддержке предпринимателей, которые внедряют новые технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке, и получить гранты в сумме до 2 млн рублей. Прием заявок продолжится до 30 июня, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Лучшие проекты в восьми направлениях получат грант на развитие - до 2 млн рублей. Эксперты будут оценивать проекты участников в несколько этапов - учитывать уровень разработки, лежащей в основе проекта, перспективности его внедрения, необходимые для этого ресурсы, возможные риски и другие критерии", - говорится в сообщении.

Средства на гранты выделяются в рамках рассчитанной до 2027 года программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края". Принять участие в конкурсе могут компании и индивидуальные предприниматели из реестра МСП, работающие в Приморье и ведущие научную деятельность. Они могут представить свои наработки в области цифровых и телекоммуникационных технологий; медицинских технологий; новых материалов и химических технологий; новых промышленных и интеллектуальных производственных технологий; биотехнологий и сельского хозяйства; энергоэффективных технологий; новых морских технологий и утилизаций бытовых и промышленных отходов.

"Участников ждут три этапа: предварительная аккредитация проекта, заочная экспертиза и очная защита перед жюри. Грант для победителей имеет целевое назначение и может быть потрачен, например, на создание рабочего прототипа или коммерциализацию продукта", - добавили в пресс-службе.