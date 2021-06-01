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В Амурской области начали курсировать прямые авиарейсы в Красноярск и обратно

Рейс "Красноярск-Благовещенск-Красноярск" стал первым в рамках программы регулярных полетов "Аэрофлота" в российские города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Почти 200 пассажиров воспользовались авиарейсом "Красноярск-Благовещенск-Красноярск", который стал первым в рамках программы регулярных полетов компании "Аэрофлот" в российские города. Осуществлен он был во вторник, сообщает пресс-служба министерства транспорта Амурской области.

"Сегодня рейс из Красноярска в Благовещенск открыл полетную программу авиаперевозчика "Аэрофлот" из нового международного хаба в Красноярске. Он стал первым в рамках программы регулярных полетов "Аэрофлота" в российские города, которая стартовала 1 июня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во вторник в аэропорт Благовещенска прибыли 68 пассажиров, в аэропорт города Красноярска вылетело 126 человек. Полеты выполняются шесть раз в неделю, кроме воскресенья, на Boeing 737 800, наполняемость которого 158 пассажиров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта области, возможность полета из Благовещенска в Красноярск у жителей региона была в 2020 году, однако только "транзитным" рейсом. "Прямого рейса из Благовещенска в Красноярск и обратно никогда не было. "Аэрофлот" в регионе не летает с 2014 года", - сказали в пресс-службе Минтранса.

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РоссияКрасноярский крайАмурская область
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