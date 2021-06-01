Госдума разрешила регистрацию плавучих хранилищ сжиженного природного газа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ сжиженного природного газа (СПГ).

Необходимые изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания РФ. Сейчас кодексом предусмотрено, что в РМРС могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в российских морских портах, если возраст этих судов на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет.

Правительство ранее утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае" и план первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области".

В связи с этим были подготовлены поправки к Кодексу торгового мореплавания РФ, предусматривающие регистрацию в РМРС плавучих хранилищ сжиженного природного газа. К судам, используемым для хранения и перевалки СПГ, не будут применяться пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей - работодателей членов экипажей судов.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.