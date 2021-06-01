Госдума приняла закон о применении к судам-хранилищам СПГ страховых тарифов без льгот

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается не применять к судам, используемым для хранения и перевалки сжиженного природного газа (СПГ), пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей - работодателей членов экипажей судов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Документ является спутником к другому законопроекту, который разрешает регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ сжиженного природного газа.

Сейчас Кодекс торгового мореплавания предусматривает, что в РМРС могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в российских морских портах, при условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет. В связи с этим были подготовлены изменения в этот кодекс, предполагающие регистрацию в РМРС плавучих хранилищ СПГ.

Поправками в Налоговый кодекс предполагается, что к судам, используемым для хранения и перевалки СПГ в морских портах Российской Федерации, не применяются пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты, иные вознаграждения членам экипажей судов, которые зарегистрированы в РМРС, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, в отношении данных выплат и вознаграждений. Устанавливается правовое регулирование в части неприменения пониженных тарифов страховых взносов аналогичное тому, которое используется к судам, используемым для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах РФ.

Таким образом, вводимое законом регулирование позволит регистрировать суда, используемые для хранения и перевалки газа в РМРС, без ущерба для бюджетов различного уровня.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.