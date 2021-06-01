Госдума во II чтении разрешила организациям культуры сдавать площади в аренду без торгов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому организации культуры наделяются правом передавать в аренду без проведения аукциона помещения предприятиям общественного питания и предприятиям, осуществляющим розничную торговлю сувенирной продукцией. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О защите конкуренции".

Речь идет о возможностях сдачи в аренду государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры.

Кроме того, организации культуры смогут передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования без торгов движимое имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля (костюмы, декорации, бутафория) и к стационарному сценическому оборудованию (сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование).

Предлагаемые изменения создадут условия для более оперативного и эффективного управления государственным и муниципальным имуществом учреждений культуры, существенно снизят административную нагрузку и позволят создать комфортные условия для пребывания посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры, говорится в пояснительной записке.