Госдума упростила во II чтении использование болот для разведки и добычи ископаемых

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на устранение избыточных требований об оформлении решений о предоставлении в пользование болот для целей разведки и добычи полезных ископаемых. Документ был инициирован правительством.

Ранее, согласно Водному кодексу, использование болот (за исключением болот, отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек) для разведки и добычи полезных ископаемых осуществлялось без предоставления данного водного объекта в пользование. Затем эта норма была исключена из Водного кодекса, что подразумевает необходимость оформления решений о предоставлении болот в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, говорится в пояснительной записке.

Разведка и добыча полезных ископаемых на болотах проводится на основании лицензии на пользование недрами в период до полугода, в то время как оформление решений влечет неоправданные временные и трудовые затраты уполномоченных органов госвласти, оформляющих разрешительную документацию на водопользование, и затраты водопользователей (оформление исходной, разрешительной документации, предоставление, рассмотрение ежеквартальной, ежегодной отчетности, хранение, обработка документации, информации), отмечают в правительстве.

Законопроектом предлагается отказаться от оформления болот в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий. К настоящему времени, согласно данным государственного водного реестра, действуют 96 решений о предоставлении в пользование болот, выданных для разведки и добычи полезных ископаемых.

Законопроект не отменяет требований запрета загрязнения и засорения болот отходами производства и потребления, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами, а также не вступает в противоречие с принципами рационального природопользования, поскольку предоставляемые для проведения указанных видов работ болота или их части подлежат обязательной рекультивации преимущественно путем обводнения и искусственного заболачивания, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Поправками, принятыми во втором чтении, уточняется, что к поверхностным водным объектам относятся не просто болота, а болота низинные, переходные, верховые.

Устанавливается, что использование болот, расположенных в границах земель лесного фонда, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется в соответствии с лесным законодательством и законодательством о недрах. Также устанавливается, что использование болот для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых допускается осуществлять методами и средствами, исключающими сброс сточных, в том числе дренажных, вод, содержание веществ и микроорганизмов в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

Объекты, предназначенные для транспортирования и хранения добытых полезных ископаемых, должны быть оборудованы средствами предотвращения загрязнения болот и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения загрязнения.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.