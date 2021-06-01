ЦБ начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, говорится на сайте регулятора. Публикация таких списков связана с защитой интересов потребителей и поможет своевременно предупреждать их о связанных с подобными компаниями рисках.

ЦБ выявляет на финансовом рынке нелегальных участников на основе обращений граждан и организаций и используя свою систему мониторинга. Чтобы пресечь незаконную финансовую деятельность, регулятор взаимодействует с правоохранительными, другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами, принимает меры по блокировке сайтов таких компаний.

В список ЦБ сейчас входят свыше 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в чьей деятельности регулятор увидел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В перечень вошли компании, выявленные с 2020 года. Информация будет регулярно обновляться впоследствии.

В перечне указаны наименование компании, характер ее незаконной деятельности, сайт и другие данные, в частности, дату загрузки данных на сайт.

Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов выразил надежду на то, что предание огласке названий таких организаций будет способствовать быстрому очищению рынка от нелегальных игроков и поможет потребителям избежать риска быть обманутыми. "В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях - не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России", - призвал он. По словам Швецова, такие сведения помогут "противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей".