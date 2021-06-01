Белоруссия и Россия достигли принципиальной договоренности по налоговому маневру

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия достигли принципиальной договоренности по минимизации потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, посвященного его встрече в Сочи в президентом России Владимиром Путиным.

"По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", - приводит БелТА слова Александра Лукашенко. Правительствам Белоруссии и России поручено окончательно отработать эту схему, сообщает агентство.