Новый мост построили для жителей удаленных поселков в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Новый наплавной современный мост появился в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа для жителей отдаленных поселений. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Сургутского района.

Мост заменил старые баржи понтонного моста на реке Лямин. Разводить и сводить баржи достаточно тяжело, при малой воде тяжелый понтон находится практически у воды, что заставлять закрывать движение по переправе.

"На реке Лямин установили новый наплавной мост - мобильный, легкий, современный. Теперь жителям отдаленных поселений: Лямина, Сытомино и Песчаного добираться с берега на берег будет комфортнее. Необходимость замены моста действительно назрела. Конструкции уже технически и морально устарели", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы района, новый двухполосный мост собрали на судостроительном заводе в Томской области. Вес конструкций составляет около 60 тонн, что на 20 тонн меньше веса предыдущего. Доставили его в Сургутский район по воде. В ближайшие три года объект будет обсуживать ООО "Речпорт Нижневартовска". Компания выиграла аукцион и заключила госконтракт с региональным управлением автомобильных дорог. Стоимость контракта около 130 млн рублей.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.