В Кисловодске за 2,2 млрд рублей модернизируют систему водоотведения

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Систему водоотведения города-курорта Кисловодска, которая не справляется с возросшей нагрузкой, модернизируют за 2,2 млрд рублей. После реконструкции канализационного коллектора и создания новых сетей пропускная способность коммуникаций увеличится в 2,5 раза, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

"Система водоотведения города-курорта Кисловодска Ставропольского края будет модернизирована в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Пропускная способность коммуникаций увеличится в 2,5 раза. Существующий водохозяйственный комплекс города уже не справляется с растущей нагрузкой. Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора по проспекту Победы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для повышения надежности работы системы водоотведения, увеличения ее производительности с 28 до 68 тыс. кубометров в сутки планируется создать хозяйственно-бытовые сети канализации главного и разгрузочных коллекторов и канализационных насосных станций. Проектирование объекта уже ведется, средства на эти цели привлечены из федерального и краевого бюджетов. Стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 2,2 млрд рублей.

"Кроме того, подготовлено техническое задание на проектирование второй нити межгородского канализационного коллектора, в который поступают стоки из Кисловодска и других населенных пунктов Кавминвод. На эти цели предусмотрено порядка 400 млн рублей из средств федерального бюджета. Контракт на разработку проектной документации планируется заключить этим летом", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в числе первоочередных мероприятий также реконструкция Кавминводских очистных сооружений канализации, введенных в эксплуатацию в 1986 году и работающих на пределе мощности. Они обрабатывают сточные воды, поступающие из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, населенных пунктов Предгорного района, а также Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Проект реконструкции очистных сооружений проходит публичные слушания. Параллельно с министерством экономического развития РФ прорабатывается вопрос о финансировании проекта в 2022-2023 годах.