Андреас Ютербок назначен на должность операционного директора "Ленты"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава северо-западного дивизиона ретейлера "Лента" Андреас Ютербок перейдет на должность операционного директора ретейлера. Об этом говорится в сообщении "Ленты".

"Лента" сообщает о назначении Андреаса Ютербока на должность операционного директора. Он сменит на этой позиции Эдварда Деффингера. Андреас Ютербок вступает в должность операционного директора 1 июня 2021 года", - отмечается в сообщении.

Ютербок пришел в "Ленту" в 2013 году на позицию дивизионного директора, до прихода в компанию 11 лет работал в Metro Cash&Carry в Германии и на Украине. Эдвард Деффингер принял решение покинуть компанию "Лента" после 10 лет работы.

"Андреас - опытный управленец, под его руководством дивизион Северо-Запад показывает неизменно высокие результаты. Уверен, его обширный опыт в операционном менеджменте и знание компании внесут значительный вклад в развитие омниканального предложения "Ленты" по всей стране", - отметил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

"Лента" является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением "Ленты" находилось 254 гипермаркета и 140 супермаркетов в 89 городах европейской части России.